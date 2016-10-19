"Спасти рядового ламантина": береговая охрана США провела масштабную операцию, чтобы сберечь жизнь беременной самке
18:20, 19 октября 2016Спасение видов
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Береговая охрана США спасла жизнь беременной самки ламантина.
Самку ламантина разместили во временном аквариуме / скриншот
Об этом сообщает ТСН.
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Животное нашли в штате Массачусетс, оно могло погибнуть в холодной воде, но люди спасли его раньше, чем температура снизилась.
Самку ламантина разместили во временном аквариуме, а уже оттуда на служебном самолете забрали в реабилитационный центр в штате Флорида. Там малыш может появиться на свет.
Береговая охрана США спасла жизнь беременной самки ламантина
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