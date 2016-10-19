"Спасти рядового ламантина": береговая охрана США провела масштабную операцию, чтобы сберечь жизнь беременной самке

Об этом сообщает ТСН.

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Животное нашли в штате Массачусетс, оно могло погибнуть в холодной воде, но люди спасли его раньше, чем температура снизилась.

Самку ламантина разместили во временном аквариуме, а уже оттуда на служебном самолете забрали в реабилитационный центр в штате Флорида. Там малыш может появиться на свет.