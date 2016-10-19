Молоко тасманского дьявола может убивать смертельные супербактерии - ученые

Исследование было опубликовано в журнале Scientific Reports, пишет "Газета.Ru".

Тасманские дьяволы рождаются без иммунной системы и в течение первых 90 дней их защищают соединения, получаемые с молоком матери. Команда биологов проанализировала структуру молока. Как оказалось, у тасманских дьяволов вырабатывается шесть типов антимикробных соединений (у человека – всего один). Ученые протестировали их действие против 25 различных бактерий и шести штаммов грибков.

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Соединения «победили» золотистый стафилококк, вызывающий отравления, пневмонию и токсический шок, и энтерококк, который вызывает инфекции мочеполовой системы и менингит. Также они справились с грибком Candida krusei и смертельным грибком Cryptococcus gattii. Криптококки обычно поражают легкие или ЦНС.

Учитывая тенденцию к выработке устойчивости к антибиотикам, ученые считают, что в скором времени инфекции будут убивать в год больше людей, чем рак. Разработка лекарств на основе обнаруженных антимикробных соединений может стать хорошим решением проблемы.