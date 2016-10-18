Новая бегемотиха из киевского зоопарка уже немного "понимает по-украински", но знакомство с ней переносится из-за холодов

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского зоопарка в своем Facebook.

"Мы успешно закончили первый этап по изучению украинского языка. Маленькая биги освоилась и отзывается на простые просьбы наших киперов. Украинские продукты пришлись ей по вкусу, только за сутки гиппопотам съедает килограмм яблок, по полтора килограмма моркови и свеклы, килограмм капусты, два килограмма зерновых "мюсли" и десять килограммов зеленой массы", - сообщают в пресс-службе зоопарка.

Сообщается, что вес животного уже около 300 килограммов, и "это не удивительно, ведь энергетическая питательность ее ежедневного рациона составляет почти 20 000 кКал".

При этом в пресс-службе отмечают, что знакомство посетителей с новой обитательницей зоопарка пришлось перенести на весну из-за стремительного похолодания.

Кроме того, с 1 марта 2017 года стартует открытый конкурс по определению имени для бегемотихи.

Как сообщал УНИАН, в начале августа 2016 года в киевском зоопарке появилась новая бегемотиха. Она заменила свою известную предшественницу Бресту, которая была старейшим в мире бегемотом в неволе и умерла в возрасте 58 лет в мае этого года.