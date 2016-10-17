Ученые доказали, что самки шимпанзе не дерутся за высокий статус

Исследование было опубликовано в журнале Nature, пишет "Газета.Ru".

Высокий социальный статус у шимпанзе – залог доступа к хорошей пище и спаривания с привлекательными партнерами, что увеличивает шансы на выживание для самих шимпанзе и их потомства. Однако если самцы достигают его с помощью драк (иногда смертельных для одного или обоих участников), то самки идут другим путем – они просто ждут, словно находясь очереди, пока умрет более старшая самка, и занимают ее место на социальной лестнице.

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Ученые проанализировали записи о поведении около сотни диких шимпанзе в Национальном парке Гомбе в Танзании, которые велись ежедневно на протяжении 40 лет. Оказалось, что, если статус самца был максимальным примерно в 20 лет, а далее понижался, то статус самки неуклонно рос с ее возрастом. Подобный подход способствует репродуктивному успеху самки: чем дольше она живет, тем больше потомства способна произвести на свет. Самцам же выгоднее выбиться в лидеры на короткое время и оплодотворить множество самок.