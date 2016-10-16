В Гонконге умерла старейшая из живущих в неволе панда

Об этом пишет Дождь со ссылкой на South China Morning Post.

Панду было решено усыпить из-за ее состояния здоровья — в течение двух недель она похудела на десять килограмм из-за того, что отказывалась от пищи.

16 октября состояние панды ухудшилось. Как пишет издание, из-за того, что панда не могла ходить, весь день она провела лежа на земле.

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Цзя-Цзя решили усыпить, основываясь на этических причинах и для того, чтобы панда не испытывала страданий.

Отметим, что обычно в неволе большие панды в среднем доживают до 25 лет.

Океанический парк Гонконга, где содержалась панда, в июле этого года торжественно отмечал ее 38-й день рождения.

Панда родилась в дикой природе в 1978 году. В 1980 году ее нашли в уезде Цинчуань в провинции Сычуань. После этого ее доставили в центр больших панд в Чэнду, а в 1999 году ее поместили в зоопарк Гонконга. У рекордсменки было шестеро детёнышей, из которых четверо живы до сих пор.