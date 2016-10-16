Из Украины в ОАЭ в ручной клади пытались вывезти 8 краснокнижных соколов (фото)

Пограничники контрольно-пропускного пункта «Киев» обнаружили двух граждан Украины, которые пытались скрытно вывезти занесенных в Красную книгу птиц. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

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В аэропорту «Борисполь» военнослужащие Госпогранслужбы задержали двух мужчин. Их обнаружили при оформлении пассажиров, которые улетали в Объединенные Арабские Эмираты. В ручной клади двух наших соотечественников обнаружили 8 соколов.

Сейчас составлены соответствующие административные документы. Птиц изъяли и передали ответственным подразделениям.

На фото видно, что птиц хотели перевезти без необходимой клетки, им перемотали крылья и закрыли глаза.