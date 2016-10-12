В Дании случайно выпустили 80 тысяч форелей, которые угрожают экологической катастрофой

После того, как грузовое судно врезалось в рыбоводческое хозяйство на полуострове Ютландия, на воле оказались 80 тысяч радужных форелей. Власти Дании просят рыбаков попытаться выловить рыбу, поскольку крупные особи весом до трех килограммов могут нарушить экологический баланс, начав поедать яйца других видов форели. Об этом пишет Русская служба ВВС.

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Сейчас худший период для того, чтобы выпускать форель в таком количестве, рассказал член Ассоциации рыбаков Дании Сорена Кнабе.

"Морская форель сейчас прибывает к острову Фюн для метания икры, а ее яйца являются любимой пищей для радужной форели. Сбежавшая радужная форель последует за морской форелью и будет поедать ее яйца", - поясняет Кнабе.

Врезавшееся в рыбоводческое хозяйство судно направлялось из российского Калининграда в датский морской порт Коллинг.

При этом один из рыбаков отметил, что рыбе потребуется четыре или пять дней на то, чтобы приспособиться к новым условиям и начать поедать яйца.