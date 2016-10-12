В пражском зоопарке посетителям показали маленького слоненка
04:36, 12 октября 2016Спасение видов
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Новый житель появился в пражском зоопарке: там посетителям показали маленького слоненка.
REUTERS
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Слоненок, родившийся меньше недели назад, еще неуверенно держится на ногах и ни на шаг не отходит от мамы.
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REUTERS
Беременность слонихи длительная 685 дней и все это время она была под контролем ветеринаров. Маленький слоник родился с весом 80 килограммов, чувствует себя хорошо.
REUTERS
Развлекаться с новорожденным уже хочет другой любимец зоопарка - Макс, которому несколько месяцев. Слоненкам пока запрещают играть, чтобы старший, который втрое тяжелее, не травмировал своего младшего друга.
Ранее УНИАН сообщал, что на Шри-Ланке с открытого ливневого стока спасли маленького слоненка.
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