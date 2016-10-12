В пражском зоопарке посетителям показали маленького слоненка

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Слоненок, родившийся меньше недели назад, еще неуверенно держится на ногах и ни на шаг не отходит от мамы.

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Беременность слонихи длительная 685 дней и все это время она была под контролем ветеринаров. Маленький слоник родился с весом 80 килограммов, чувствует себя хорошо.

Развлекаться с новорожденным уже хочет другой любимец зоопарка - Макс, которому несколько месяцев. Слоненкам пока запрещают играть, чтобы старший, который втрое тяжелее, не травмировал своего младшего друга.

Ранее УНИАН сообщал, что на Шри-Ланке с открытого ливневого стока спасли маленького слоненка.