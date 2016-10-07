Сиднейский зоопарк отпраздновал свое столетие (видео)

По этом случаю питомцы зоопарка получили праздничные лакомства.

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Так, работники зверинца заказали цифру "100" с оливковых ветвей, которую скормили жирафам. Самую старую жительницу зоопарка, черепаху, которая поселилась здесь в 1947 году, угощали эвкалиптовым листьями/

Как сообщается на сайте зоопарка, ежегодно зоопарк Таронга посещают около 1,4 миллиона человек, чтобы посмотреть на 4000 животных.

Как поздравляли животных в зоопарке Сиднея, смотрите в сюжете ТСН.