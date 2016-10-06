Считавшийся вымершим Гавайский ворон возвращается в дикую природу

Об этом сообщает The National Audubon Society, занимающееся охраной природы и птиц.

Сокращение популяции характерного только для Гавайев вида птиц началось в конце 19 века с прибытием на острова фермеров, которые считали этих воронов угрозой для урожая и уничтожали их. Последний дикий Гавайский ворон умер в 2002 года, оставшиеся птицы содержались исключительно в неволе.

Ученые планируют уже 17 ноября выпустить на территории природного заповедника Pu'u Maka'ala шестерых молодых гавайских воронов, выращенных в неволе. Этому предшествовали несколько лет кропотливой работы – начиная от разведения самих птиц и заканчивая получением необходимой документации для их дальнейшего существования.

В рамках программы на территории заповедника были построены два больших вольера, чтобы лучше подготовить птиц к воле. На прошлой неделе птенцов перевезли в первый вольер, где им предстоит провести ближайшие шесть недель, тренируя мышцы для полета. Потом их переправят во второй вольер, расположенный ближе к лесу, что позволит птицам проще акклиматизироваться в своем новом доме.

Помимо экологического значения, программа имеет большое культурологическое значение – ведь для многих коренных жителей Гавайев эти вороны являются покровителями семьи.

Отметим, это уже не первый опыт спасения исчезающих видов птиц в США – на протяжении последних двух десятилетий американским экологом удалось успешно возродить популяцию калифорнийских кондоров, которые также в свое время практически полностью исчезли из дикой природы. Так, если в 1987 году таких птиц в дикой природе было всего 27, то к 2015 году их насчитывалось 268, еще 167 жили в неволе. В этом же году впервые количество рожденных на воле кондоров превысило число умерших.

Как сообщал УНИАН, в конце августа 2016 года президент США Барак Обама объявил о намерении увеличить территорию природоохранной зоны Национальный морской памятник Папаханаумокуакеа близ Гавайских островов больше, чем в четыре раза.