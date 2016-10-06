В центре Сочи мертвые голуби падали на головы местных жителей (фото)

Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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Отмечается, что специалисты управления ветеринарии города провели обследование места происшествия, где были отобраны пробы и направлены в ветеринарную лабораторию для исследования и выяснения причины гибели птиц. Возбудителей инфекционных заболеваний выявлено не было.

В ведомстве подчеркнули, что причиной гибели птиц стало отравление.

В соцсетях местные жители говорят, что голуби падали им прямо на головы.