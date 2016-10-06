В центре Сочи мертвые голуби падали на головы местных жителей (фото)
14:15, 06 октября 2016Спасение видов
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В Сочи из-за отравления погибли десятки голубей.
Голуби / Иллюстрация / REUTERS
Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.
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Отмечается, что специалисты управления ветеринарии города провели обследование места происшествия, где были отобраны пробы и направлены в ветеринарную лабораторию для исследования и выяснения причины гибели птиц. Возбудителей инфекционных заболеваний выявлено не было.
В ведомстве подчеркнули, что причиной гибели птиц стало отравление.
В соцсетях местные жители говорят, что голуби падали им прямо на головы.
Фото: privetsochi.ru
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