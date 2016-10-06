Смерть пумы и снежного барса от крысиного яда в Николаевском зоопарке: свидетелям пообещали вознаграждение

Причиной смерти животных стал крысиный яд - это было установлено в ходе соответствующих исследований в столице, передает 112 Украина.

"Надежды на то, что гибель пумы Агаты и снежного барса Гаспара в николаевском зоопарке была трагическим стечением обстоятельств, окончательно развеялись. Зоопарк получил выводы киевской лаборатории. Звери погибли от действия крысиного яда. При этом директор зоопарка Владимир Топчий подчеркивает, что этот яд накопительной свойства. Для того, чтобы убить животное, нужно или подсыпать яд в корм длительное время, или дать сразу большую дозу. Поскольку первое практически невозможно, поскольку кошки умерли с разницей меньше недели, на лицо умышленное отравление. Время отравления также было выбрано не случайно, считают в николаевском зоопарке. Животные погибли накануне приезда комиссии Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов. Украинская ассоциация действительно сегодня предлагает 25 тыс. грн за информацию об отравлении", - говорится в сообщении.

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Полиция открыла уголовное производство по 1 ч. ст. 299 (издевательство над животными, содеянное с применением жестоких методов) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, неизвестные посетители отравили двух диких кошек в Николаевском зоопарке. С признаками отравления умер в конвульсиях самец снежного барса Гаспар, а раньше в вольере обнаружили мертвую самку пумы.