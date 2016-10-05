Киевский контактный зоопарк попал в национальный реестр рекордов Украины

02:50, 05 октября 2016
Спасение видов
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Национальный реестр рекордов 4 октября пополнился крупнейшим в Украине контактным зоопарком.

Київський контактний зоопарк потрапив до національного реєстру рекордів України /

В столице под открытым небом собрали более 30 видов животных, к которым можно заходить в загоны, кормить и ласкать, говорится в сюжете ТСН.

Организаторы говорят, что их цель - с детства учить детей хорошему отношению к животным. Однако, оказалось, что и некоторым зверям детские объятия приятны.

"Городской ребенок София шагает к животным, которые у ее сельских сверстников не вызывают такого восторга. Поросята, козы, овцы и кролики - все выглядит вроде как на ферме, но в городе - это называется контактным зоопарком", - рассказывается в сюжете.

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Такое близкое общение, говорят хозяева зоопарка, на пользу детям. Здесь учат не шуметь и не бегать за животными. Только изучать и ждать, когда те сами заинтересуются - например вкусностями.

Больше всего детские объятия любит шотландское теленок. Смотритель уверяет - этот бычок ежедневно ждет открытия зверинца, чтобы получить свою порцию ласк.

В такие зоопарки подбирают жильцов, которым не донимает человеческое внимание. В этом, кроме домашних животных, есть также отдельные виды обезьян и лемуров. Это самый большой в Украине контактный зоопарк по площади и разновидностям животных. И пока представители национального реестра фиксируют рекорд лемуры разбирают на куски букеты для поздравлений.

Лемуры, кажется, из всех зверей – самые контактные. И не понятно, кому интереснее людям с лемурами или лемурам с людьми.

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Львенок Султана пока снисходительно относится к людям и немного кусается, но не сильно. Ее родители - это известная чета львов, с которыми их хозяин Александр Пылышенко в одной клетке прожил больше месяца. Султана теперь позволяет себя гладить. Однако уже через несколько месяцев ее трудно будет назвать контактным животным. Тогда львицу передадут традиционному зверинцу.

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