Рада хочет запретить уличных фотографов с животными

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом говорится в принятом в первом чтении законопроекте №3445, которым вносятся изменения в некоторые законодательные акты относительно охраны фауны и флоры в соответствии с международными соглашениями.

За это решение проголосовали 256 из 347 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом вносятся изменения в закон «О животном мире», согласно которым для добывания объектов животного мира запрещаются изготовление, сбыт, применение газа, тока, дыма, холодного метательного, пневматического оружия, ловушек, приборов ночного видения, в том числе тепловизоров.

Кроме того, предусматривается запрет использования животных в качестве мишеней во время учений по стрельбе или в соревнованиях по стрельбе.

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Согласно законопроекту, регулирование численности животных, которые живут в населенных пунктах, кроме домашних мышей, крыс и беспозвоночных, физическим лицам запрещается.

Законопроектом запрещается использование на охоте патронов со свинцовой дробью в зонах санитарной охраны источников питьевой воды и объектов централизованного питьевого водоснабжения и на открытых водоемах, относящихся к источникам питьевого водоснабжения.

Также запрещается в природных заповедниках и заповедных зонах биосферных заповедников, национальных природных парков, региональных ландшафтных парков отстрел и отлов бродячих собак и котов, серых ворон.