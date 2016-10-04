ВР хочет запретить использование медведей и волков для притравки охотничьих собак

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 260 из 351 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Законопроектом запрещается использование медведей и волков для проведения экзаменов, соревнований и притравки охотничьих собак.

Кроме того, запрещается использование для умерщвления животных пестицидов с действующим веществом фосфид цинка.

Также документом запрещается охота с использованием капканов.

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Согласно законопроекту, на территории природных заповедников запрещается любая хозяйственная и иная деятельность, противоречащая целевому назначению заповедника, нарушающая естественное развитие процессов и явлений или создающая угрозу вредного влияния на его природные комплексы и объекты, а именно охота, рыболовство, лесокультурная деятельность, рубка дуплистых деревьев, все виды экскурсий, кроме пешеходных, биотехнические мероприятия, сенокошение механизированным средством, туризм, интродукция новых видов животных и растений, проведение мероприятий с целью увеличения численности отдельных видов животных более допустимой научно обоснованной емкости угодий, сбор коллекционных и других материалов, за исключением материалов, необходимых для выполнения научных исследований.

Законопроектом не разрешаются во время проведения заготовки древесины вырубка и повреждение семенников и плюсовых деревьев, а также деревьев с гнездами редких видов птиц, занесенных в Красную книгу (черный аист, скопа, орлан-белохвост и другие), дуплистых деревьев, а также старых деревьев, имеющих объем ствола более 5 метров.

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Документом вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, в частности, в 10 раз повышаются штрафы за нарушение требований относительно охраны среды пребывания и путей миграции, переселения, акклиматизации и скрещивания диких животных.

Также повышены штрафы за незаконный вывоз из Украины или ввоз на ее территорию объектов животного и растительного мира, в том числе зоологических и ботанических коллекций, а также за нарушение правил создания, пополнения, хранения, использования и государственного учета зоологических, ботанических коллекций и торговли ими.

Законопроектом также в 10 раз увеличен штраф за стрельбу из огнестрельного или холодного метательного оружия, устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствами метательными снарядами несмертельного действия или пневматического оружия калибра свыше 4,5 миллиметра и скоростью полета пули свыше 100 метров за секунду в населенных пунктах и в не отведенных для этого местах, а также в отведенных местах с нарушением установленного порядка. Размер штрафа будет составлять от 100 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией оружия и боевых припасов.