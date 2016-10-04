Рада хочет запретить селекционный отстрел животных в природных заповедниках

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 247 из 357 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Изменениями, которые вносятся в закон Украины «Об охотничьем хозяйстве и охоте», предусматривается запрет селекционного отстрела животных в природных заповедниках.

Также законопроектом в составляющие структурные элементы экосети включены луга.

В соответствии с документом, специальное использование природных ресурсов в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда общегосударственного значения осуществляется на основании разрешений, выдаваемых органом исполнительной власти Автономной Республики Крым по вопросам охраны окружающей среды, областными, Киевской и Севастопольской городскими государственными администрациями.

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Законопроект предусматривает, что подготовка и представление ходатайств о создании или объявлении территорий и объектов природно-заповедного фонда могут осуществляться областными, Киевской и Севастопольской городскими государственными администрациями, органом исполнительной власти АР Крым по вопросам охраны окружающей природной среды, научными учреждениями, природоохранными общественными объединениями или другими заинтересованными предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами. Ходатайства подаются в государственные органы, уполномоченные проводить их предварительное рассмотрение.

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Законопроектом в преамбуле закона Украины «О природно-заповедном фонде Украины» слова «органами центрального органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды на местах» во всех падежах заменяются словами «областные, Киевская и Севастопольская городские государственные администрации» в соответствующих падежах.