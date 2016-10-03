В зоопарке под Киевом чуть не умер медведь, которого посетители накормили своей едой

Об этом на своей странице в Facebook написал владелец зоопарка Михаил Пинчук.

"Вчера мы чуть было не потеряли нашего камчатского медведя Тоби, еле-еле отходили. В этой связи я хочу сказать: Я не знаю, как еще объяснить, что животных нельзя кормить принесенными продуктами. Самая простая вещь, которую мы кушаем каждый день, может оказаться роковой для какого-то животного. Мы понимаем, что пообщаться, а значит покормить животных хотят все, мы видим, как это неизбежно происходит во всех зоопарках, мы специально для этого продаем по себестоимости стаканчики с кормом – на 15 гривнах никто не разорится, есть зоопарки где такое же продают по 100", - написал Пинчук.

По словам владельца зоопарка, после проведения лабораторных исследований потребленной медведем пищи ветеринары обнаружили, что он съел "что угодно кроме овощей, которые мы предлагаем, как угощение для медведей. Например, курицу, которой нет у него в рационе и вообще в зоопарке".

"Хорошо хоть выжил, интоксикация была сильнейшая, сутки не вставал", - добавил Пинчук.