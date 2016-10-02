СITES запретила международную торговлю серыми африканскими попугаями

Всемирный фонд дикой природы (WWF) приветствовал это решение, назвав его "гигантским шагом вперед" в деле защиты редких видов птиц, пишет Русская служба Би-Би-Си.

Серые африканские попугаи (жако) известны своим умением мастерски имитировать человеческую речь, а потому их охотно покупают в качестве домашних птиц.

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В последние годы популяция жако резко сократилась из-за процветающего браконьерства, а также из-за постепенного уничтожения лесов Западной Африки - их естественной среды обитания.

Конвенцию о торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, подписали почти 200 стран мира.

Она предусматривает различные меры защиты для более чем 5 тысяч видов животных и 30 тысяч растений.

17-я по счету конференция СITES продолжит работу в Йоханнесбурге до 5 октября.

Напомним, в США умер самый старый в мире розовый какаду по кличке Куки. Он обитал в Брукфилдском зоопарке под Чикаго (штат Иллинойс) с 1934 года и всегда был любимцем его посетителей. Попугаю было 83 года.