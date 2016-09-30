Китайский заповедник представил публике сразу 23 маленькие панды (видео)

14:53, 30 сентября 2016
Спасение видов
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В китайском заповеднике Чэнду показали сразу 23 медвежат панды накануне дня Китайской Народной Республики.

Маленькие панды / Фото REUTERS

Об этом говорится в сюжете ТСН на 1+1.

Крохотным пандочкам от месяца до четырех, они еще почти не двигаются самостоятельно.

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Маленькие панды / Фото REUTERS

С восьмидесятых годов прошлого века, когда панды оказались на грани исчезновения и попали в Красную книгу, китайцы многое сделали для их сохранения. В зоопарки других стран их до сих пор не продают, а сдают в аренду, чтобы все панды мира были китайскими.

Маленькие панды / Фото REUTERS

При этом за убийство панды в стране до сих пор наказывают смертью.

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