Китайский заповедник представил публике сразу 23 маленькие панды (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН на 1+1.

Крохотным пандочкам от месяца до четырех, они еще почти не двигаются самостоятельно.

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С восьмидесятых годов прошлого века, когда панды оказались на грани исчезновения и попали в Красную книгу, китайцы многое сделали для их сохранения. В зоопарки других стран их до сих пор не продают, а сдают в аренду, чтобы все панды мира были китайскими.

При этом за убийство панды в стране до сих пор наказывают смертью.