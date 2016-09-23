Пингвинам в Антарктиде угрожает вирус птичьего гриппа - биологи

Как сообщает российская служба ВВС, недавно у антарктических пингвинов был обнаружен новый штамм птичьего гриппа, хотя он не вызывает у птиц опасных симптомов.

По мнению экологов, пингвины нуждаются в дополнительной защите от новых инфекций.

Отмечается, что несколько лет назад был обнаружен первый необычный штамм гриппа среди антарктических пингвинов. И вот сейчас выделен новый штамм, что заставляет предположить, что вирусы достигают этого континента чаще, чем предполагалось ранее.

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"Это вызывает тревогу, поскольку вирусы птичьего гриппа, которые могут быть смертельно опасными для многих видов птиц, в последнее время появились в Северной Америке", - говорит доктор Аэрон Херт из Института Питера Дохерти в Австралии, который недавно побывал в Антарктиде, где обследовал пингвинов и других птиц.

По его словам, обнаруженный вирус не вызывает болезни среди птиц, однако тот факт, что он присутствует на Южном континенте, свидетельствует о том, что туда могут добираться и более опасные вирусы.

"Воздействие патогенного вируса гриппа, который вызывает гибель или тяжелое состояние птиц, может стать катастрофой для пингвинов Антарктиды", - говорит ученый.

Вирус обнаружен на Антарктическом полуострове, который лежит к югу от основных путей миграции перелетных птиц. Тем не менее туда залетают некоторые птицы из Северной и Южной Америки.

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Эксперты считают, что требуется изучение путей распространения вирусов, добирающихся до Антарктиды. Рори Кроуфорд из Королевского общества защиты птиц отмечает, что пингвины считаются наиболее уязвимым видом птиц после альбатросов, и поэтому новая угроза их жизни воспринимается биологами очень серьезно.

Доктор Дерек Гатерер из Ланкастерского университета считает, что данный штамм вируса птичьего гриппа возник в Северном полушарии и добрался до Антарктиды лишь недавно.

"Пингвинам угрожает теперь опасность со стороны этого патогенного вируса птичьего гриппа, несмотря на изоляцию этих птиц", - считает он.

Как сообщал УНИАН, ученые также полагают, что большинство пингвинов Адели вымрут к концу века из-за изменений климата.