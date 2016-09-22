Венский зоопарк представил публике птенца королевских пингвинов (фото, видео)

Как сообщается на сайте зоопарка, малыш появился на свет еще 30 августа, однако родители долгое время не показывали его. С тех пор птенец заметно подрос и уже не умещается между лапками у своих родителей.

"Королевские пингвины распространены в субарктике. Пингвины-родители не строят гнезд, а носят яйца по очереди на лапках и греют их животом. Поскольку у птенцов после вылупления очень мало перьев, их продолжают греть таким же образом", - пояснил директор зоопарка Дагмар Шраттер.

Как сообщал УНИАН, в конце августа королевский пингвин Нильс Улаф стал бригадным генералом Королевской гвардии Норвегии.