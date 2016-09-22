Венский зоопарк представил публике птенца королевских пингвинов (фото, видео)
12:55, 22 сентября 2016Спасение видов
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В венском зоопарке Шенбрунн у королевских пингвинов вылупился птенец, и уже успел стать любимцем среди посетителей.
Семья королевских пингвинов в венском зоопарке / Фото zoovienna.at
Как сообщается на сайте зоопарка, малыш появился на свет еще 30 августа, однако родители долгое время не показывали его. С тех пор птенец заметно подрос и уже не умещается между лапками у своих родителей.
Птенец уже стал любимцем публики / Фото zoovienna.at
"Королевские пингвины распространены в субарктике. Пингвины-родители не строят гнезд, а носят яйца по очереди на лапках и греют их животом. Поскольку у птенцов после вылупления очень мало перьев, их продолжают греть таким же образом", - пояснил директор зоопарка Дагмар Шраттер.
Как сообщал УНИАН, в конце августа королевский пингвин Нильс Улаф стал бригадным генералом Королевской гвардии Норвегии.
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