Пограничники задержали браконьеров с незаконно выловленной рыбой на сумму более 1 млн гривень

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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"Двух граждан Украины, которые осуществляли незаконный вылов рыбы, пограничники Бердянского отряда обнаружили в акватории Молочного лимана. На момент задержания нарушители успели выловить и перенести в автомобиль значительное количество рыбы семейства кефалевых - пеленгас, лобань", - говорится в сообщении.

Отмечается, что браконьеры выловили почти тысячу рыбин.

По данному факту пограничники направили сообщение в полицию по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.249 УК "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом".

Напомним, киевский рыбоохранный патруль запретил вылов чехони в Каневском водохранилище на Днепре до конца 2016 года в связи с превышением допустимого годового объема вылова этого вида рыбы.