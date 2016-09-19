В глубоководном вулкане Кука исследователи нашли неизвестные науке формы жизни

Об этом сообщает St. Louis Post-Dispatch.

Во время экспедиции к подводному вулкану, который находится на глубине четырех километров, исследователи сделали сразу несколько открытий. Ученые обнаружили новый вид осьминога с гигантскими плавниками, похожими на уши слоненка из мультфильма «Дамбо» и открыли новый вид фиолетовых корралов, который окрестили «Сиреневой дымкой» в честь песни Джими Хендрикса.

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Ученые утверждают, что на дне в районе вулкана может обитать множество неизвестных науке животных. В частности, речь идет о тех видах, которые не нуждаются в наличии света.

Американские ученые планируют провести экспедиции еще к 50 подводным вулканам, расположенным в окрестностях Гавайских островов.