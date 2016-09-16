В Японии вымирают мечехвосты

12:19, 16 сентября 2016
Спасение видов
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В этом году в Японии умерло гораздо больше мечехвостов, чем обычно.

fws.gov

Об этом сообщает Meduza со ссылкой на Quarz.

Мечехвосты почти не изменились за 450 млн лет. Эти животные пережили пять массовых вымираний, в том числе и массовое пермское вымирание 250 млн лет назад, когда погибли 96% всех морских видов.

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Ученые не знают, почему мечехвосты начали погибать, но не исключено, что во всем виноват человек. 

Каждый год мечехвосты выползают на берег у города Китакюсю, чтобы отложить яйца. Обычно из примерно двух тысяч вылезших на берег пар особей погибают 50-60 членистоногих. В 2016 году погибло значительно больше - около 500 мечехвостов. 

"Может быть, это из-за повышения уровня моря в связи с глобальным потеплением, нехватки мест для кладки яиц и недостаточного питания. Нам нужно быть внимательными, чтобы установить причину", - сказал исследователь из Университета Кюсю Киоке Хироко.

Снижается число особей в популяции и в Индии, где обитают два из оставшихся видов мечехвостов. На собрании Международного союза охраны природы заявили, что из-за разрушения привычной среды обитания мечехвостов, они могут оказаться на грани уничтожения. 

Люди используют кровь этих членистоногих для лабораторных исследований. По оценкам ученых, особи, у которых забирают кровь, умирают раньше времени. 

Напомним, самец черепахи по имени Диего за свою столетнюю жизнь произвел около 800 детей, чем спас свой вид от вымирания.

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