Вылов чехони в Каневском водохранилище запретили до конца года

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства.

«Ловля чехони на Каневском водохранилище прекращена до конца 2016 года (приказ №58). Такое решение принято Управлением Киевского рыбоохранного патруля в связи с 100% использования допустимого вылова чехони состоянию на 1 сентября 2016 года», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что до конца года прилов данного вида рыбы должен возвращаться в водоем в живом виде.

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Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия и Госрыбагентство инициировали создание рыбного патруля в сентябре 2015 года, чтобы заменить действующие органы рыбоохраны по примеру Национальной полиции. Пилотный рыбный патруль Киева и Киевской области принес присягу и официально приступил к работе 16 июня 2016 года.

По словам председателя Госрыбагентства Яремы Ковалива, за июль, первый месяц полноценной работы патруля, объем зарегистрированного вылова рыбы в Киевской области вырос вдвое по сравнению с июлем 2015 года.