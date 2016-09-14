Самец черепахи спас свой вид

16:02, 14 сентября 2016
Спасение видов
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Самец черепахи по имени Диего за свою столетнюю жизнь произвел около 800 детей, чем спас свой вид от вымирания.

Черепаха / REUTERS

Об этом "112 Украина" со ссылкой на The Daily Mail.

Отмечается, что на Галапагосских островах почти не осталось гигантских эспаньольских черепах, и человечество навсегда потеряло бы этот вид, если бы не Диего, который прославился своей любовью к размножению.

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Его случайно нашли в зоопарке Сан-Диего (США) после того, как эспаньольскую черепаху признали отдельным биологическим видом. Тогда этих черепах практически не осталось, однако биологи решили дать Диего шанс и поставили перед ним задачу по сохранению вида.

Однако никто не рассчитывал на такой результат - Диего не просто сохранил, а возродил свой вид.

В рамках программы по спасению эспаньольских черепах на остров выпустили 2000 новых особей, 40% которых являются детьми Диего. Это огромные числа для природного мира. Сейчас Диего живет со своим гаремом из шести самок в центре размножения черепах и продолжает активно производить потомство.

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