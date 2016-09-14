Самец черепахи спас свой вид
Самец черепахи по имени Диего за свою столетнюю жизнь произвел около 800 детей, чем спас свой вид от вымирания.
Об этом "112 Украина" со ссылкой на The Daily Mail.
Отмечается, что на Галапагосских островах почти не осталось гигантских эспаньольских черепах, и человечество навсегда потеряло бы этот вид, если бы не Диего, который прославился своей любовью к размножению.
Читайте такжеЖивотным с большим мозгом все труднее выживать из-за людей
Его случайно нашли в зоопарке Сан-Диего (США) после того, как эспаньольскую черепаху признали отдельным биологическим видом. Тогда этих черепах практически не осталось, однако биологи решили дать Диего шанс и поставили перед ним задачу по сохранению вида.
Однако никто не рассчитывал на такой результат - Диего не просто сохранил, а возродил свой вид.
В рамках программы по спасению эспаньольских черепах на остров выпустили 2000 новых особей, 40% которых являются детьми Диего. Это огромные числа для природного мира. Сейчас Диего живет со своим гаремом из шести самок в центре размножения черепах и продолжает активно производить потомство.