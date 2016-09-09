Журналисты объяснили, почему в Днепре становится меньше рыбы (видео)

Одной из причин того, что в Днепре ежегодно становится меньше рыбы, является потеря мест для нереста. Из-за плотин река уже потеряла осетровых, некоторые другие виды находятся на грани вымирания. Об этом пишет ТСН.

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Ежегодно у рыб находят по меньшей мере три новые болезни, вызванные загрязнением. Это бактериальные, инфекционные и другие заболевания, приводящие к поражениям внутренних органов рыб – в основном хищных. В больших количествах гибнет карп, сазан, лещ и прочее. Щука и судак уже около десяти лет поражены вирусом, похожим на СПИД у людей. Медики не знают, насколько опасными являются красные опухоли, поэтому рекомендуют не употреблять больную рыбу в пищу.

До 80% потомства погибает вследствие заиления мелководья и отравления воды токсинами. Стремительно уменьшается количество судака и сома, потому что все меньше остается ям, где рыба могла бы спрятаться на зиму.

Ученые говорят, что из-за химических изменений в составе воды в Днепре изменились и виды рыб в реке. Стало больше карася – ему требуется меньше кислорода. Из-за засоления появились бычки, морские иглы и даже медузы. Зато типичные днепровские виды – язь, подус, линь – находятся на грани исчезновения.

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Очистить реку хотя бы от зелени могут травоядные - белый амур и толстолобик. Ими нужно зарыбливать реку. Частично это делают промышленники. У государства есть три специализированных завода, один из которых расположен в Новой Каховке. Там выращивают толстолобика, а заодно сома, судака, щуку и других рыб. В этом году планируют получить 80 тонн зарыбка. Особая гордость – краснокнижные стерлядь и осетр. Последнего хотят восстановить в Черном море, а вот стерлядь – вернуть в Днепр.

Точных данных об объемах вылова рыбы в Днепре нет. Официальные как минимум втрое меньше реальных. Вылавливают и с берега, и с катеров. Только на Кременчугском водохранилище и только официально установлено 4 тысячи сетей.

В материале говорится, что чтобы полностью восстановить рыбу в Днепре, действующих заводских масштабов недостаточно. Ученые говорят, что для этого ежегодно надо выпускать 50 миллионов рыб, и 35 из них – растительноядных. Всего же сейчас удается выйти на показатель в 8-10 миллионов. Единой государственной программы зарыбления реки просто не существует.

Напомним, днепропетровские власти ранее сообщили, что собираются выпустить в реку 9 миллионов мальков за 10 лет.

В 2017 году планируется запустить 1,5 миллиона мальков, в 2018 — 1,8 миллиона, в 2021 — 1,3 миллиона, в 2022 — 1,8 миллиона, в 2025 - 1,3 миллиона. Обустроят на Днепре и места для нереста.