В харьковский экопарк перевезли более 60 животных из Днепра

Как говорится в сообщении экопарка, специалисты уже транспортировали в Харьков оставшихся зверей и поместили их в карантинные помещения для дальнейшего обследования и реабилитации.

Последними в экопарк прибыли бараны, овцы, ослы, вьетнамские кабаны, камерунские и горные козлы, лани, страусы и утки. Удачно перенесла поездку и пожилая верблюдица, которая некоторое время упорно отказывалась заходить в транспорт. Для "строптивой дамы" пришлось искать машину с гидробортом. Благодаря этой технике верблюда удалось поднять на высоту и провести в нужный отсек.

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«Дорога далась животным легко и спокойно. Все они доставлены в экопарк, все поселены в изоляторы, где ближайшие две недели с ними поработают лучшие ветеринарные врачи города. Для каждого питомца будут прописаны режим питания, виды обследований, процедур и, при необходимости, лечение», - сказала заместитель директора экопарка по зоотехническим вопросам Валерия Иващенко.

По окончанию карантинного режима новичков поселят в вольеры.

Весной этого года власти Днепра сообщили о том, что закрывают зоозону на Монастырском острове, так как условия содержания животных не соответствовали нормам. Потому было принято решение перевезти животных в харьковский экопарк.