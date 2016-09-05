WWF: большой панде больше не грозит вымирание

Панда по-прежнему остается в списке животных, популяции которых стоит охранять, но теперь статус млекопитающего указан как «уязвимый», заявили во Всемирном фонде дикой природы (WWF).

Читайте такжеНа юго-западе Китая родились близнецы гигантской панды (фото)

Изменение статуса большой панды повлек за собой тот факт, что за период с 2004 по 2014 год популяция в дикой природе выросла на 17% до 1864 особей.

"Восстановление популяции панды показывает, что, когда наука, политическая воля и участие местных общин объединяются, мы можем сохранить дикую природу, а также улучшить биологическое разнообразие", - отметил Марко Ламбертини, генеральный директор WWF.