WWF: большой панде больше не грозит вымирание
10:40, 05 сентября 2016Спасение видов
554
Международный союз охраны природы и природных ресурсов исключил большую панду из списка животных, которым грозит вымирание.
REUTERS
Панда по-прежнему остается в списке животных, популяции которых стоит охранять, но теперь статус млекопитающего указан как «уязвимый», заявили во Всемирном фонде дикой природы (WWF).
Читайте такжеНа юго-западе Китая родились близнецы гигантской панды (фото)
Изменение статуса большой панды повлек за собой тот факт, что за период с 2004 по 2014 год популяция в дикой природе выросла на 17% до 1864 особей.
"Восстановление популяции панды показывает, что, когда наука, политическая воля и участие местных общин объединяются, мы можем сохранить дикую природу, а также улучшить биологическое разнообразие", - отметил Марко Ламбертини, генеральный директор WWF.
Панды перестали быть вымирающим видом
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter