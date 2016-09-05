Восточные гориллы находятся на грани исчезновения из-за нелегальной охоты

Об этом заявили специалисты по охране окружающей среды на всемирной конференции в Гонолулу, которую проводит Международный союз охраны природы и природных ресурсов (ICUN), передает Русская служба Би-Би-Си.

Всего в мире проживает 5000 особей Восточных горилл, и в этом году их статус в Красной книге сменился с "находящихся под угрозой" на "вымирающий вид".

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Шимпанзе и карликовые шимпанзе бонобо также попали в список животных, находящихся под угрозой исчезновения.

"Очень тяжело видеть, что Восточная горилла - наш ближайший сородич - практически вымирает", - заявила Ингер Андерсен, генеральный директор ICUN.

Военные действия, незаконная охота, перемещение беженцев на новые территории за последние 20 лет - все это привело к тому, что популяция Восточных горилл сократилась на 70%.