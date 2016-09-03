Большая премьера маленькой панды: появилось видео новой жительницы бельгийского зоопарка

02:06, 03 сентября 2016
Спасение видов
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На видео трехмесячный малыш перебрасывается из стороны в сторону и пытается встать на ноги.

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Пандочка получила кличку "крошка Пи". Впрочем, впоследствии для нее выберут официальное китайское имя.

Новое имя пока выбирают онлайн. И уже среди трех вариантов, которые соберут больше всего голосов, работники зверинца определят окончательный.

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Как сообщал УНИАН, в китайской провинции Сычуань родились близнецы гигантской панды.

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