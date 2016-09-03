Большая премьера маленькой панды: появилось видео новой жительницы бельгийского зоопарка

Пандочка получила кличку "крошка Пи". Впрочем, впоследствии для нее выберут официальное китайское имя.

Новое имя пока выбирают онлайн. И уже среди трех вариантов, которые соберут больше всего голосов, работники зверинца определят окончательный.

Читайте такжеВ Китае игривые пандочки не дали женщине убрать вольер (видео)

Как сообщал УНИАН, в китайской провинции Сычуань родились близнецы гигантской панды.