Большая премьера маленькой панды: появилось видео новой жительницы бельгийского зоопарка
02:06, 03 сентября 2016Спасение видов
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На видео трехмесячный малыш перебрасывается из стороны в сторону и пытается встать на ноги.
Появилось видео новой жительницы бельгийского зоопарка / скриншот
Пандочка получила кличку "крошка Пи". Впрочем, впоследствии для нее выберут официальное китайское имя.
Новое имя пока выбирают онлайн. И уже среди трех вариантов, которые соберут больше всего голосов, работники зверинца определят окончательный.
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Как сообщал УНИАН, в китайской провинции Сычуань родились близнецы гигантской панды.
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