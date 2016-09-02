Животным с большим мозгом все труднее выживать из-за людей

На сегодняшний день многие крупные млекопитающие Земли находятся на грани вымирания, передает Би-би-си. В исследовании, опубликованном в августе, говорится, что около 60% крупнейших млекопитающих занесены Международным союзом охраны природы (МСОП) в список видов, находящихся под угрозой.

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Наибольшему риску подвергаются животные, обитающие в странах Африки к югу от Сахары и в Юго-Восточной Азии - носороги, слоны, львы, тигры и гориллы.

Ведущий автор исследования, Уильям Рипл из Колледжа лесного хозяйства Университета штата Орегон заявил: "Чем больше я узнаю о том, что сейчас происходит с крупнейшими в мире сухопутными млекопитающими, тем сильнее опасаюсь, что мы можем потерять их как раз в тот момент, когда наука только начинает открывать их огромное значение для природы".

В этой научной работе, созданной при участии 43 экспертов в области дикой природы и опубликованной в журнале BioScience, подчеркивается факт, давно известный специалистам по охране окружающей среды: крупным животным угрожает все большая опасность исчезновения.

Это происходит по нескольким причинам. Крупным животным требуется больше пищи и более обширная среда обитания, и они чаще становятся жертвами браконьеров.

Кроме того, по мере увеличения площадей вырубки лесов (чтобы прокормить растущее население планеты, требуются все новые и новые сельскохозяйственные земли) привычные им условия жизни меняются.

Однако существует менее известная причина, повышающая риск вымирания крупных млекопитающих: их большой мозг.

С одной стороны, это очевидно, ведь у крупных животных, как правило, большой мозг.

"Мы знаем, что размер мозга напрямую зависит от размера тела, ведь мозг слона вряд ли поместится в голове мыши", - говорит специалист в области сохранения биоразнообразия Мануэла Гонсалес-Суарес из Университета Рединга (Великобритания). "Верно и обратное: лишь в очень редких случаях крупные животные имеют маленький мозг".

Однако Гонсалес-Суарес задалась вопросом: все ли так просто? Может ли размер мозга млекопитающего напрямую влиять на степень риска вымирания вида?

В рамках исследования, опубликованного в мае, Гонсалес-Суарес и ее коллеги изучили 474 вида млекопитающих, чтобы понять, какие конкретные характеристики увеличивают риск их исчезновения.

Они обнаружили, что у большого мозга есть явный минус: его наличие приводит к возникновению ряда проблемных особенностей.

Например, у животных с более крупным мозгом беременность длится дольше, а детеныши требуют большего внимания со стороны родителей.

Это означает, что для размножения этим млекопитающим требуется больше времени, и за один раз они обычно приносят меньше потомства.

Так, например, самка гориллы в среднем практически непрерывно заботится о детеныше в первые три года его жизни, а рожает всего раз в три-четыре года.

Более длительный период беременности и кормления также означает, что потомство чаще умирает, не достигнув зрелости.

"Эти особенности, в свою очередь, увеличивают риск вымирания, так как популяции не способны быстро расти или своевременно компенсировать более высокую смертность", - говорит Гонсалес-Суарес.

Нельзя не отметить, что в прошлом большой мозг, вероятно, помог млекопитающим - в особенности нам, людям - приспособиться к изменению среды обитания.

Тем не менее результаты нового исследования наводят на мысль о том, что крупный мозг - это не так хорошо, как может показаться.

Гонсалес-Суарес говорит, что переломный момент уже пройден, и теперь большой мозг приносит больше проблем, чем выгоды: "Цена слишком высока".

Виновником нарушения этого баланса, по-видимому, является человек. Соавтор исследования Алехандро Гонсалес-Войер из Национального автономного университета Мексики считает, что животные не в силах приспособиться к изменениям в окружающей среде, вызванным деятельностью людей.

"Они не могут реагировать достаточно быстро, и поэтому поведенческой гибкости, которую дает более крупный мозг и [которая] в прошлом развивалась благодаря положительному отбору, недостаточно для того, чтобы животные успевали за стремительными изменениями, происходящими в настоящее время", - подчеркивает он

В общем, как ни парадоксально, другие животные с большим мозгом сейчас страдают от того, что наш собственный крупный мозг помог нам изменить мир.

К схожим выводам пришли авторы еще одного исследования, посвященного взаимосвязи между размером мозга и тела и опубликованного в феврале.

Эрик Абельсон из Стэнфордского университета изучил черепа 1679 животных, принадлежащих к 160 видам, чтобы оценить размер их мозга.

Оказалось, что у животных, которые подвергаются наибольшему риску вымирания, отношение массы мозга к массе тела выше. Среди них - малая лисица и онцилла, отнесенные МСОП к видам, находящимся в состоянии близком к угрожаемому (англ. Near Threatened, NT, одна из категорий Международного союза охраны природы - Ред.) .

На первый взгляд может показаться, что человек - исключение из этого правила: у нас большой мозг, а количество населяющих Землю людей растет.

Однако темпы этого роста столь высоки, что вскоре численность населения может стать критической.

Более того, несмотря на наши высокие умственные способности, именно из-за нас температура на Земле растет угрожающими темпами.

"Возможно, мы достаточно умны, чтобы заботиться о собственной выгоде, но все же недостаточно умны для того, чтобы понять, что мы разрушаем свою планету", - говорит Гонсалес-Суарес.

Гонсалес-Войер согласен с этим, однако отмечает, что многие из нас уже осознали свою ответственность.

Дело в том, считает он, что нам не хватает мотивации для того, чтобы изменить свое поведение, ведь пользу это принесет лишь будущим поколениям.

"Проблема лежит скорее в культурной плоскости", - говорит он.

В целом результаты всех этих исследований позволяют предположить, что в какой-то момент на Земле больше не останется всем известных и обладающих крупным мозгом видов.

Гонсалес-Суарес надеется, что ее выводы помогут экологам правильно распределить ограниченный объем имеющихся у них средств и помочь животным, которые подвергаются наибольшему риску вымирания.

Так мы сможем начать компенсировать тот ущерб, который нанесли природе. "Мы не должны спокойно смотреть на то, как теряем свои богатства", - говорят авторы последнего исследования на тему массового вымирания в журнале BioScience.

"Напротив, мы считаем, что как ученые, изучающие мегафауну, мы должны принять на себя коллективную ответственность за предотвращение сокращения видового разнообразия".