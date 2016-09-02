Популяция африканских слонов сократилась на треть

Об этом сообщает Би-Би-Си.

Согласно данным недавнего исследования, за это время браконьеры убили не менее 144 тыс. этих животных.

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Ученые при помощи самолетов обследовали около 500 тыс. километров саванны в 18 африканских странах.

По их словам, если браконьеры будут уничтожать слонов такими же темпами, то в ближайшие девять лет из примерно 430 тыс. живущих на континенте слонов останется лишь половина.