На Тернопольщине задержали двух браконьеров, которые незаконно застрелили кабана

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, внедорожник «ISUZU TROOPER» патрульные полицейские остановили на автодороге Тернополь-Львов возле села Озерная за нарушения правил.

На поясе водителя полицейские заметили кобуру с пистолетом. На вопрос, имеет ли он на нее разрешительные документы, мужчина попытался выбросить пистолет на обочину.

Полицейские установили, что магазин был заряжен патронами. Оружие изъято и направлено на экспертизу, а в отношении бизнесмена начато уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием).

Впоследствии во время осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили тушу дикого кабана и охотничье ружье-карабин.

Карабин марки «SAUER-303» принадлежал еще одному мужчине, который ехал в авто, он предъявил разрешение на данное оружие.

На замечание, что охота на кабана еще не открыта, мужчины придумали оправдание, что кабана убили, потому что тот выбежал на дорогу.

По факту незаконной охоты было открыто уголовное производство по ч.2 ст. 248 УКУ.