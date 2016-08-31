В США умер самый старый в мире розовый какаду

Как сообщает ВВС, розовый какаду по кличке Куки обитал в Брукфилдском зоопарке под Чикаго (штат Иллинойс) с 1934 года и всегда был любимцем его посетителей.

Редкой птице было 83 года.

Полагают, что Куки был старейшим розовым какаду на планете.

Розовый какаду – один из самых красивых видов попугаев.

Как сообщал УНИАН, в середине августа в Индии умерла самая известная тигрица в мире.