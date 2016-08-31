В США умер самый старый в мире розовый какаду
14:53, 31 августа 2016Спасение видов
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Жившему в Брукфилдском зоопарке под Чикаго попугаю было 83 года.
Фото www.czs.org
Как сообщает ВВС, розовый какаду по кличке Куки обитал в Брукфилдском зоопарке под Чикаго (штат Иллинойс) с 1934 года и всегда был любимцем его посетителей.
Редкой птице было 83 года.
Полагают, что Куки был старейшим розовым какаду на планете.
Розовый какаду – один из самых красивых видов попугаев.
Как сообщал УНИАН, в середине августа в Индии умерла самая известная тигрица в мире.
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