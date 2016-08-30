В Зимбабве 700 носорогам удалят рога, чтобы они не привлекали браконьеров

Об этом сообщил фонд защиты дикой природы Aware, передает Reuters.

"Мы хотим дать понять браконьерам, что они не получат то, на что рассчитывают, если приедут в Зимбабве… Рога будут удалены у всех носорогов", - заявила директор фонда Aware в Зимбабве Лиза Марабини.

Читайте такжеВ американском зоопарке в Сан-Диего умер один из последних северных белых носорогов

По ее словам, удаление рогов у одной особи стоит $1,2 тысячи. Всего в государственных парках дикой природы содержатся 100 носорогов, остальные особи находятся в частных заповедниках, добавила директор фонда.

В прошлом году браконьеры убили в Зимбабве 50 носорогов. Всего на африканском континенте в 2015 году, по данным фонда, были умерщвлены 1305 носорогов.

Рога носорогов активно используют в традиционной африканской медицине, при том, что наука уже давно опровергла наличие в них "магической силы".

Покупка и продажа рогов носорогов была запрещена в 1977 году во всем мире. В Зимбабве за убийство этого животного полагается девять лет тюремного заключения.