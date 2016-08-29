В Норвегии от удара молнии погибли 323 оленя

Об этом сообщает сайт телеканала "Дождь" со ссылкой на The Local Europe.

Погибших животных обнаружили на поляне в парке в прошедшие выходные. Они лежали на большой площади, на далекой от ближайшей тропы в горы равнине. В администрации парка считают, что во время сильной грозы олени из-за страха собрались рядом друг с другом.

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На месте происшествия работают восемь сотрудников парка. Они собирают останки животных, которые передадут в ветеринарный институт для проведения исследования. После этого станет точно известно, отчего и как погибли олени.

Национальный парк Хардангервидда занимает площадь около 3,5 тыс. кв. км в пределах областей-фюльке Телемарк, Бускеруд и Хордаланн. На его территории обитает одна из крупнейших в мире популяций диких оленей.

Самая массовая гибель животных от удара молнии произошла в 2005 году - в Книге рекордов Гиннеса говорится о 68 погибших в Австралии коровах.

Напомним, неизвестные посетители отравили двух диких кошек в Николаевском зоопарке. С признаками отравления умер в конвульсиях самец снежного барса Гаспар, а ранее в вольере обнаружили мертвой самку пумы.