В Николаевском зоопарке отравили пуму и снежного барса

Об этом рассказал директор зоопарка Владимир Топчий, передает NikLife.

"Отравили сегодня барса. Это было брошено сознательно мясо с отравой. Он умер очень характерно, как знаете, бывает, травят собак таблетками от туберкулеза. Барс умер абсолютно такой же картиной. Была пена изо рта и все остальное", - сообщил он.

По словам Топчия, животное накануне своей гибели и перед самой смертью было абсолютно здоровое.

На место происшествия вызвали полицию. Правоохранители опросили посетителей в качестве возможных свидетелей, но никто ничего не видел. Также ветеринаны сделали вскрытие, чтобы отправить содержание желудка и кишечника на экспертизу в лабораторию.

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"А 24-го числа у нас умерла пума, молодая самка, и нам очень не хотелось тогда в это верить. Мы тогда думали, что мы ошибаемся. Но ей стало плохо накануне и 24-го августа, в обед, она умерла. И мы тоже, кстати, отправили содержимое желудка и кишечника в Киев и в нашу лабораторию. Но нам не хотелось в это верить. Но, к сожалению, это правда. Да, у нас травят животных", - рассказал директор зоопарка.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киевском зоопарке умерла самая старая в мире бегемотиха из тех, которые жили в неволе - 58-летняя Бреста.