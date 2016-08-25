Детеныш тюленя спасся от косаток в моторной лодке

Люди наблюдали за косатками около получаса, после чего заметили, как хищные млекопитающие начали охоту и стали гнаться за тюленем, передает Lenta.ru со ссылкой на Gizmodo.

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Неожиданно детеныш запрыгнул в лодку, а животные продолжали плавать вокруг. Испугавшись людей, тюлененок вернулся в воду, но затем пожалел о своем решении и снова запрыгнул в лодку.

Животные в естественных условиях нередко пользуются людьми для защиты от хищников. Так, южноафриканские белогорлые мартышки извлекли выгоду из присутствия биологов на их территории: ученые стали для них «живыми щитами», в присутствии которых можно не бояться леопардов и смело спускаться на землю за кормом.