В израильском заповеднике показали новорожденного белого носорога (фото)

Детеныш уже уверенно стоит на ногах и не отходит от своей матери – 23-летней Танды.

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Отметим, созданный в 1974 году израильский зоологический парк в Рамат-Гане является центром размножения в неволе ряда редких и исчезающих видов. Он участвует во многих международных проектах по защите и возвращению животных в их привычную среду обитания в целях сохранения видообразия нашей планеты.

В том числе в нем успешно разводятся и белые носороги, чья численность в дикой природе постоянно снижается из-за браконьеров. За время существования заповедника в центре на свет появились около 30 детенышей белого носорога.

Как сообщал УНИАН, в начале августа в киевском зоопарке появилась новая бегемотиха.