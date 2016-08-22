Гигантский плот из живых муравьев сняли на видео

Ролик был снят в штате Техас, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Gizmodo.

Муравьи, попадая в воду, моментально образуют плот из своих тел, который может оставаться на плаву несколько дней и даже недель, в то время как отдельные муравьи неизбежно тонут через несколько часов. Формируемая муравьями структура очень плотная, не содержит щелей, но при этом хорошо гнется.