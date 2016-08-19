Лесные пожары в Калифорнии: как спасают животных (фоторепортаж)

11:31, 19 августа 2016
Спасение видов
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В охваченной пожарами Калифорнии (США) от разбушевавшейся стихии спасают не только людей, но и животных.

REUTERS

Так, в городе Сан-Бернардино создан временный приют для животных, которых эвакуировали из зоны стихийного бедствия.

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Как сообщал УНИАН, лесные пожары для Калифорнии не редкость. Новый виток начался в начале этой недели. Уже пришлось эвакуировать 80 тысяч человек.

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