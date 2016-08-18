"Основательница династии": в Индии умерла самая известная тигрица в мире
15:33, 18 августа 2016Спасение видов
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Известная тигрица по кличке Мачли умерла в Индии в возрасте 19 лет.
Мачли называли "Королева Рантамбора" / twitter.com/timesofindia
Об этом сообщает The Times of India.
Мачли стала основательницей династии индийских тигров. Она была самой фотографируемой тигрицей в мире.
Последние пять дней тигрица отказывалась от еды.
Мачли ежегодно приносила в бюджет парка Рантамбор, рядом с которым жила, около $10 млн.
Мачли, за которой закрепилось имя "Королева Рантамбора", считалась символом парка. Тигрица снималась во многих документальных фильмах.
В дикой природе тигры редко живут до 10-14 лет.
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