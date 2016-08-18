"Основательница династии": в Индии умерла самая известная тигрица в мире

Об этом сообщает The Times of India.

Мачли стала основательницей династии индийских тигров. Она была самой фотографируемой тигрицей в мире.

Последние пять дней тигрица отказывалась от еды.

Мачли ежегодно приносила в бюджет парка Рантамбор, рядом с которым жила, около $10 млн.