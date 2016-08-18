Одичавшие золотые рыбки представляют угрозу для экологии

Результаты работы опубликованы в журнале Ecology of Freshwater Fish, сообщает N+1.

Сотрудники Университетов Мердока и Джеймса Кука в течение года наблюдали за аквариумными золотыми рыбками, выпущенными владельцами в западноавстралийскую реку Вассе. Для наблюдения они использовали пассивную акустическую телеметрию, установив сканеры на различных участках речной гидросистемы.

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Оказалось, что в реке присутствует устойчивая популяция золотых рыбок - в среднем каждая особь попадала в поле зрения сканеров 64% дней в году. При этом рыбы перемещались в среднем на 300 метров речного русла в день. Одна из зарегистрированных рыб за год преодолела более 230 км, в том числе 5,4 км за один день.

Кроме того, ученые зафиксировали значительную сезонную миграцию золотых рыбок: во время нереста они предпочитают перемещаться в водоемы со стоячей водой, соединенные с рекой протоками.

Примерно за 20 лет обитания в реке рыбки выросли до внушительных размеров: многие отловленные образцы весили больше килограмма, а самый крупный имел массу 1,9 килограмма. По словам исследователя Стивена Битти, такой темп их роста не наблюдался нигде в мире.

По словам ученых, в диких условиях золотые рыбки всеядны и наносят значительный ущерб местным видам, уничтожая пищевые ресурсы, поедая икру других рыб и распространяя инфекции. Кроме того, они поднимают со дна ил и истребляют водоросли.

Битти попросил владельцев аквариумных рыбок не выпускать их в открытые водоемы.

Напомним, гренландскую полярную акулу называли самым долгоживущим позвоночным на Земле. Возраст одной из них ученые оценили в 400 лет.