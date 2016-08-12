Гренландская акула стала рекордсменом-долгожителем среди позвоночных
Гренландскую полярную акулу называли самым долгоживущим позвоночным на Земле. Возраст одной из них ученые оценили в 400 лет.
Исследование ученых опубликовано в журнале Science, сообщает BBC.
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Выяснилось, что акулы растут всего на 1 см в год и достигают половой зрелости приблизительно в 150 лет.
"Мы ожидали, что имеем дело с необычным животным, но то, что акулы оказались настолько стары, очень нас удивило", - сказал биолог из университета Копенгагена Юлий Нильсен.
До этого рекордсменом-долгожителем среди позвоночных считался гренландский кит, возраст которого оценивался в 211 лет. А вот самым долгоживущим живым существом на Земле считается 507-летний моллюск Мин.
Напомним, экологи начали работу по восстановлению популяции морских птиц в районе города Санья на южнокитайском острове Хайнань.