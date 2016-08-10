В китайском заповеднике родились близнецы гигантской панды

В заповеднике провинции Сычуань (Китай) во вторник, 9 августа, родились близнецы гигантской панды, сообщает Reuters.

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Панда Чэнгун родила детенышей - самца и самку - рано утром. Сотрудники заповедника говорят, что животные чувствуют себя хорошо.

Напомним, возле Киева в частном зоопарке родились пять редких белых львят, все мальчики. Владельцы обещают, что через несколько недель малышей можно будет увидеть посетителям и даже "пообщаться" с ними без изгороди. Имена львам пока не подобрали.