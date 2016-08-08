Ученые обнаружили неизвестный вирус во время исследования вымирания рыбы в США

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Journal of General Virology.

Ранее Университет штата Висконсин выпустил пресс-релиз, в котором сообщалось, что исследователи изолировали неизвестный вирус от мертвой рыбы, собранный в качестве пробы в одном из озер Висконсина во время массового вымирания рыбы.

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Ученые из Висконсинского университета в Мадисоне расшифровали геном вируса, однако не смогли его найти ни в одной из баз данных. Исследователи говорят, что вирус, неофициально получивший название реовируса большеротого окуня, является новым для науки.

Хотя вирус был обнаружен в связи с гибелью рыбы, необходимо проделать больше работы, чтобы понять, является ли он основным виновником, говорят ученые. Однако не оставляет сомнений, что данный вирус является дальним родственником других вирусов, связанных с болезнью у других видов рыб, что делает его главным подозреваемым в вымирании рыб в водоемах Висконсина. Пока нет никаких доказательств, что новый вирус мог бы представлять опасность для здоровья человека.