В киевском зоопарке появилась новая бегемотиха
18:14, 08 августа 2016Спасение видов
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Коллектив зверинца обещает вскоре показать ее посетителям.
Новая бегемотиха в Киеве / facebook.com/zoo.kiev.ua
Об этом говорится в сообщении киевского зоопарка в Facebook.
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"Действительно весомое пополнение в Киев зоо. У нас появилась юная девочка-бегемот. 6-ти месячная красавица весит всего четверть тонны. Сейчас она на карантине, привыкает к новому окружению и изучает украинский язык. Мы относимся к этому очень ответственно и не торопим малышку. Немного терпения и уже скоро ее смогут увидеть все наши посетители!", - сообщили в зоопарке
Как сообщал УНИАН, в мае в Киевском зоопарке умерла самая старая в мире бегемотиха из тех, которые жили в неволе - 58-летняя Бреста.
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