В киевском зоопарке появилась новая бегемотиха

Об этом говорится в сообщении киевского зоопарка в Facebook.

Читайте такжеВ очаге сибирской язвы на Ямале погибли более двух тысяч северных оленей

"Действительно весомое пополнение в Киев зоо. У нас появилась юная девочка-бегемот. 6-ти месячная красавица весит всего четверть тонны. Сейчас она на карантине, привыкает к новому окружению и изучает украинский язык. Мы относимся к этому очень ответственно и не торопим малышку. Немного терпения и уже скоро ее смогут увидеть все наши посетители!", - сообщили в зоопарке

Как сообщал УНИАН, в мае в Киевском зоопарке умерла самая старая в мире бегемотиха из тех, которые жили в неволе - 58-летняя Бреста.