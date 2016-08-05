В частном зоопарке под Киевом родились пять белых львят (фото)

15:17, 05 августа 2016
Спасение видов
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В зоопарке родились сразу пять редких белых львят.

ТСН

Возле Киева в частном зоопарке родились пять редких белых львят, все мальчики, передает ТСН.

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Малыши появились на свет более месяца назад и сегодня их впервые показали журналистам.

Владельцы обещают, что через несколько недель малышей можно будет увидеть посетителям и даже "пообщаться" с ними без изгороди.

Имена львам пока не подобрали.

ТСН
ТСН

Напомним, в Киевском зоопарке родились двое рысят.

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