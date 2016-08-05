На Житомирщине в реке Гуйва гибнет рыба, экологи оценивают нанесенный окружающей среде ущерб (фото)

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной экологической инспекции.

После выезда экспертов на место происшествия факт гибели рыбы подтвердился.

"На воде вдоль берегов реки обнаружено мертвую рыбу, а именно – окуней, щук, судаков, лещей", - говорится в сообщении.

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Кроме того, взяты пробы воды на содержание загрязняющих веществ, результаты которых будут известны через несколько дней.

"Отобрана погибшая рыба, которую направили на экспертизу в лабораторию для определения вероятного загрязнения, а также будет рассчитан ущерб, нанесенный окружающей среде", - рассказали в Госэкоинспекции.